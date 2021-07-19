Тюменец в ходе пьяного конфликта избил новую знакомую лопаткой для обуви

В Тюмени полиция разбирается в обстоятельствах пьяного конфликта, после которого женщина обратилась за помощью в больницу.

Как сообщает пресс-служба УВД по Тюмени, накануне в дежурную часть отдела полиции №7 г. Тюмени поступило сообщение из медучреждения о том, что к ним за помощью обратилась 50-летняя местная жительница с множественными ушибами и переломом руки. Полицейским женщина рассказала, что травмы ей нанес новый знакомый.

Задержанный ранее судимый неработающий 42-летний тюменец пояснил, что они с потерпевшей познакомились в день совершения преступления – у дома по улице Червишевский тракт. После этого женщина пригласила мужчину к себе в гости, чтобы отметить знакомство. В ходе распития алкоголя между новыми знакомыми возник конфликт, в ходе которого подозреваемый схватил лопатку для обуви и начал бить ею женщину. По словам злоумышленника, он не помнит, что именно послужило причиной ссоры из-за того, что находился в сильном алкогольном опьянении.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение среднего вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. В настоящее время фигурант отпущен под обязательство о явке и надлежащем поведении.

Тюмень, Александр Никифоров

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