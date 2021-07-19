Тюменка прописала в своей квартире 11 мигрантов

Жительница Тюмени поставила на учет в своей квартире 11 иностранных граждан. Нарушение было вскрыто в ходе проверки жилого сектора участковый уполномоченный городского отдела полиции №1. Полицейский установил, что ранее не судимая, нигде официально не трудоустроенная 34-летняя тюменка с апреля по июль текущего года зарегистрировала в своей квартире, расположенной в одном из домов по улице Олимпийской, 11 иностранных граждан одного из государств ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут. Гражданка утверждает, что сделала это на безвозмездной основе и никакого финансового вознаграждения за оказание услуги не получила.

В настоящее время отделением дознания в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 3 лет. Фигурантка отпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Тюмень, Елена Васильева

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