В «тюменскую матрешку» придет жаркая и дождливая погода

В территории «тюменской матрешки» возвращается жаркая и дождливая погода. Обь-Иртышское УГМС сообщает, что в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается жаркая, но дождливая неделя – воздух прогреется до +28 °С. Также синоптики прогнозируют ветер 5-13 м/с. Такая погода, по данным синоптиков, продержится вплоть до четверга.

В то же время, по информации Ханты-Мансийского гидрометцентра, 20 июля в отдельных районах Югры ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +10,+15°С, днем +23,+28°С. К слову для ХМАО это более привычная, летняя погода.

Жару на этой неделе прогнозируют и в Тюменской области. В столице региона к среде воздух прогреется до 30 градусов выше ноля. Прогнозируются также дожди и грозы.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 19.07.21

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