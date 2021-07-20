Эксперт предсказал рост преступности, алкоголизма и суицидов в «тюменской матрешке»

В «тюменской матрешке» будет расти уровень безработицы, алкоголизма, суицидов и преступлений.

Такой прогноз дает психолог Олег Долгицкий, анализируя социально-экономическую ситуацию в регионе. На первый взгляд это может показаться странным, но к негативным последствиям приведет экономический рост. Об этом росте, считает эксперт, свидетельствуют такие факты: в 2021 году «Сургутнефтегаз» был признан самой прибыльной компанией в стране по версии журнала «Форбс», а на банковских счетах жителей матрешки скопилось более триллиона рублей (об этом сообщило тюменское отделение Уральского управления Центробанка РФ). При этом доходы самых бедных и самых богатых жителей регионов, входящих в «тюменскую матрешку», отличаются в 10 раз. Это выяснила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Все эти факторы указывают на наличие резкого экономического роста, за которым следует выраженное расслоение по доходам. Повышение данных факторов приводит к росту криминала, алкоголизма, наркомании, суицидов и психических расстройств.

«Основатель социологии Эмиль Дюркгейм подчеркнул общеизвестный факт, что если в обществе возникает резкий экономический спад, то вместе с ним растёт уровень безработицы, алкоголизма и преступлений. Однако также он заметил, что при резком экономическом росте наблюдается то же самое, – пояснил Долгицкий. – Когда люди богатеют, общество в дальнейшем ожидает социальный кризис, в результате которого люди занимаются саморазрушением через нарушение законов».

Такое состояние общества при дезорганизации социальных норм и институтов, расхождении между провозглашаемыми обществом целями и доступностью для массы людей законных средств их достижения называется аномией.

В таких условиях медики, полицейские, а также бизнес-структуры должны быть к повышению нагрузки. При этом, правительства на местах должны организовывать внедрение социальных программ, повышающих благосостояние малообеспеченных групп населения. «Важно понимать, что рост доходов формирует социальную несправедливость, и именно бизнес и государство должны делать всё, чтобы её преодолеть. Иначе эти тенденции будут нарастать», – подчеркивает эксперт.

Отметим, что прогноз Долгицкого уже начал сбываться в некоторых частях «матрешки». На днях прокуратура ХМАО сообщила, что за первые 6 месяцев 2021 года в Нефтеюганском и Сургутском районах количество преступлений возросло на 21,2% и 17,3% соответственно.

Тюмень, Ханты-Мансийск, Салехард, Евгения Вирачева

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