Тюменское ГИБДД опубликовало шокирующую «биографию» водителя «Газели», по вине которого в автомобиле заживо сгорело 2 человека

Тюменское ГИБДД опубликовало шокирующую «биографию» водителя «Газели», по вине которого транспортное средство попало в ДТП и загорелось, что привело к гибели двух человек. Мужчина оказался злостным нарушителем ПДД и рецидивистом.

В ноябре прошлого года инспекторы полка ДПС ГИБДД задержали водителя-виновника летального ДТП за оставление другого места ДТП, совершенного на улице Республики 218. Кстати, это неподалеку от места трагедии, случившейся накануне поздно вечером. В тот день его «Газель» въехала в стоящий автомобиль «Ниссан». Пострадавших в аварии не было, водитель же по итогам был лишен права управления транспортом на 12 месяцев за уезд с места аварии.

Осенью прошлого года мужчину задержали за управление транспортом, будучи лишенным прав, на федеральной автодороге Тюмень-Омск в Ишимском районе, судом он был приговорен к административному аресту на 10 суток.

В 2021 году автомобилист дважды задерживался сотрудниками ГИБДД: за управление транспортом, будучи лишенным прав, на улице Республики, 243 и за оставление места ДТП, по тому же адресу: «Газель» въехала здесь в припаркованную «Мазду». За оба нарушения водитель отбыл административный арест по 14 суток по решению суда.

Также в этом году мужчина повторно был задержан автоинспекторами в состоянии алкогольного опьянения, в отношении него было возбуждено уголовное дело, он был лишен права управления транспортом на 24 месяца и приговорен к 240 часам обязательных работ.

«Этот водитель за год 6 раз задерживался за грубейшие нарушения ПДД и привлекался к административной и уголовной ответственности», – рассказал ВрИО начальника Управления ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер. – Но даже правовые рычаги не всегда действенны, если окружающие люди – родственники, близкие, друзья, соседи – не пресекают попытки человека, лишенного водительского удостоверения за нетрезвую езду, снова и снова сесть пьяным за руль. Нам необходимы поддержка и помощь населения, чтобы вовремя останавливать таких рецидивистов пьяного вождения, до того, как они совершат летальные ДТП».

Напомним, накануне в 23 часа 10 минут по местному времени на улице Республики, 252 А грузопассажирская «Газель» въехала в заднюю часть автобуса «ЛИАЗ» 11-го маршрута, поворачивающего на конечную остановку. В автобусе не было пассажиров, только водитель и кондуктор, они не пострадали.

От сильного удара «Газель» загорелась и выгорела полностью. В момент столкновения и возгорания в ней находились 5 человек. Погибли двое из пятерых, мужчина и женщина, они так и остались сидеть в машине, когда она горела. Личности этих людей устанавливаются. 33-летний водитель и 42-летняя пассажирка «Газели» получил травмы ног и другие повреждения, они госпитализированы в больницу, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Пятого человека – маленькую девочку, находившуюся в салоне «Газели» – при ударе выбросило из машины, сейчас она находится в больнице, пострадавшей примерно 5 лет. Девочка называет себя Вероникой Викторовной, говорит, что ехала с мамой. Возможно, эта та женщина, которая сгорела в машине. Родственники девочки устанавливаются.

Тюмень, Александр Непомнящий

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