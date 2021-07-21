Солдата-срочника, ставшего жертвой расстрела со стороны Рамиля Шамсутдинова, отправили на реабилитацию в Екатеринбург

Солдат-срочник Евгений Графов, ставший одной из жертв расстрелял в войсковой части, который устроил Рамиль Шамсутдинов, перевели на реабилитацию в Екатеринбург. В столице Среднего Урала он пробудет два месяца. Затраты на лечение взял на себя Фонд святой Екатерины по инициативе председателя совета Фонда Игоря Алтушкина.

Графов, напомним, один из десятерых солдат, в которых в 2019 году стрелял их сослуживец Рамиль Шамсутдинов. В этой бойне выжили только двое. Около полутора лет Евгений провел в больнице: два месяца был в коме, еще пятнадцать – на больничной койке. Реабилитация в Екатеринбурге поможет ему улучшить качество своей жизни, чтобы стать более приспособленным в быту.

В клинике ему предстоит работа с мультидисциплинарной бригадой специалистов, которая поможет ему достичь поставленных реабилитационных задач.

«Самое главное сейчас – вертикализировать Евгения. Научить его снова сидеть, чтобы в норме сохранялось давление, пульс. И уже сидя начнем заниматься эрготерапией, с психологом и логопедом, процедурами ЛФК. Наша задача – научить его жить сидя», – комментирует Ирина Волкова, руководитель реабилитационного центра.

В Екатеринбург Евгений приехал вместе с матерью, которая с момента трагедии всегда находится рядом. Цель на ближайшие два месяца – восстановление функций тела.

«В адрес Фонда святой Екатерины от мамы Евгения Графова поступило обращение с просьбой помочь с реабилитацией. После выяснения всей ситуации было принято решение оказать необходимую помощь, а также организовать транспортировку с медицинским сопровождением молодого человека из Тюменской области в Екатеринбург», – рассказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Тюмень, Екатеринбург, Елена Васильева

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