За сутки число заболевших коронавирусом в Тюмени выросло на 263

По информации Тюменского оперштаба, за сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 263. С начала пандемии общее количество больных COVID-19 достигло показателя 43 829 человек.

За сутки от болезни умерло 6 жителей Тюменской области. Всего с начала пандемии оперштабом зафиксировано 908 летальных случаев от осложнений Covid-19.

За последние 24 часа 243 тюменца получили отрицательные тесты на ковид, всего таких с начала пандемии начитывается 41 090.

Также в опрештабе сообщили, что из-за увеличения количества пациентов с коронавирусом, которым требуется стационарное лечение, моноинфекционный госпиталь на 80 койко-мест на этой неделе развернут на базе поликлиники в Тобольске.

На данный момент на территории Тюменской области запущено 16 моно-инфекционных стационаров на 2840 коек, из них занято приблизительно 87%. Точных цифр по госпитализированным с ковидом пациентам оперштаб Тюменской области уже несколько месяцев не дает.

Тюмень, Александр Непомнящий

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