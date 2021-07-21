Жителям Тюмени рекомендуют не пить воду из-под крана – она грязная и воняет

Отклонения от гигиенических нормативов по запаху и содержанию в питьевой воде органических веществ выявлены по итогам проверки в Тюмени, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

По микробиологическим показателям вода соответствует обязательным требованиям, безопасна в эпидемическом отношении.

Отбор проб прошел на Метелевском водозаборе перед подачей в распределительную городскую сеть и выборочно в мониторинговых точках Тюмени после обращений горожан, которые жаловались на ухудшение качества питьевой воды по органолептическим показателям.

Тюменцам рекомендуется использовать бутилированную воду или применять домашние бытовые фильтры.

Отметим, что сейчас на предприятии «Тюмень Водоканал» проводится внеплановая выездная проверка прокуратуры области – она проводится как раз по фактам жалоб горожан на качество воды.

Тюмень, Александр Непомнящий

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