В Тюмени зарегистрировано 22 случая заболевания коронавирусом в детских садах

В 22 детских садах Тюменской области зарегистрированы единичные случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

«По состоянию на 22 июля по данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области в этих детских садах закрыта 31 группа. Это связано с регистрацией одного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди детей или работников дошкольного образовательного учреждения», – отметили в опрештабе.

Речи о закрытии детских садов не идет. Ограничительные меры вводятся в отдельных группах для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Тюмень, Александр Непомнящий

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