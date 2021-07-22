В тюменском водоканале пояснили, почему из кранов течет грязная и вонючая вода

«Росводоканал Тюмень» пытается разъяснить горожанам, почему из их кранов течет грязная и вонючая питьевая вода. Анализируя проблему, специалисты организации пришли к выводу, что к резкому падению качества могла привести совокупность факторов.

«Анализируя изменения показателей исходной воды и колебания уровня реки, специалисты «Росводоканал Тюмень» пришли к выводу, что одной из наиболее вероятных причин резкого подъёма уровня воды в реке, повлёкшего появления стойкого запаха, может являться залповый сброс застоявшейся воды из гидротехнических сооружений в верховье реки Туры», – пояснили в водоканале. Аналогичное объяснение поступило и в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

«В этом году уровень воды в Туре был предельной низкий, но за несколько дней он поднялся на 2,6 метра. Одновременно вдвое увеличился показатель «цветность» в исходной воде – с 54 до 100 градусов. Такой резкий подъем уровня реки мог вызвать залповый сброс воды на одном из гидрообъектов в верховье Туры, где за жаркое лето стоячая вода «зацвела» и вместе с водорослями и илом пришла к нам», – пояснил генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Андрей Максимов.

Сейчас уровень воды в Туре снова снижается, а вместе с ним «падает» и цветность – такое поведение реки характерно для залповых сбросов, поясняют в тюменском водоканале.

«После промывки фильтров вода становится зеленого цвета, что также свидетельствует о большом сбросе застоявшейся воды. 16 июля на Метелевских водоочистных сооружениях был усилен режим промывки фильтров, так если обычно расходуется 5 тысяч кубометров воды в сутки, то сейчас 9 тысяч кубометров. Кроме того, в фильтры было загружено 15 тонн активированного угля, а также изменены параметры подачи реагентов», – добавил Андрей Максимов.

Напомним, что тюменцы уже несколько дней жалуются на качество холодной воды. Наличие проблемы обозначил и Роспотребнадзор. 20 июля его сотрудниками был осуществлен отбор воды на Метелевском водозаборе перед подачей в распределительную городскую сеть и выборочно в мониторинговых точках Тюмени. Жидкость признали безопасной для людей, но имеющею отклонения от гигиенических нормативов по запаху и обобщенному показателю «перманганатная окисляемость» – величине, показывающей общее содержание в воде органических веществ. Тюменцам до нормализации обстановки было рекомендовано использовать временно только бутилированную питьевую воду.

Кроме того, проверку на «Росводоканал Тюмень» ведет и прокуратура Тюменской области.

Тюмень, Елена Васильева

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