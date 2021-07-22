В Тюменской области растет заболеваемость коронавирусом среди беременных

В Тюменской области растет число беременных женщин с подтвержденным коронавирусом, пневмонией и симптомами ОРВИ, сообщили в областном департаменте здравоохранения.

За прошедшие сутки выявлено 38 новых случаев заражения беременных. Шесть первично выявленных больных сразу госпитализированы в моногоспиталь перинатального центра. Состояние еще пяти ухудшилось в процессе амбулаторного лечения, им также потребовалась госпитализация.

На сегодня в перинатальном центре проходят лечение 124 женщины, 12 из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Еще 181 женщина проходит лечение амбулаторно.

При этом, в ведомстве отметили необходимость соблюдать меры безопасности не только будущим мамам, но и их окружению. Членам семьи, в которой ожидают рождение ребенка, а также близкому окружению будущих родителей врачи рекомендуют поставить прививки от коронавируса, чтобы минимизировать риски заражения тех, у кого к вакцинации есть противопоказания.

Всего с начала пандемии коронавирус в Тюменской области выявлен у 2155 беременных женщин.

Тюмень, Александр Непомнящий

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