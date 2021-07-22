В Тюменской области COVID-19 за сутки выявили у 265 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 22 июля 2021 года увеличилось на 265 человек, 20 из зараженных – дети. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 заболело 44094 человека.

По данным оперштаба, статистика летальности от ковида за сутки также увеличилась – на 5 человек.

За последние 24 часа больничные по коронавирусу закрыли 239 человек, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечилось 41 329 жителей Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 62 588 человек, которые перенесли ковид в последние недели.

В больницах Тюменской области находится 17 тяжелых больных на ИВЛ. 249 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

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