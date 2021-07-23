Тюменцы получили штрафов на 1,5 миллиона рублей за отсутствующий ПЦР-тест

Почти 60 тысяч жителей Тюменской области побывали за границей с 1 августа 2020 года. Большинство обследовались на COVID-19 после возвращения и разместили результаты тестирования на Госуслугах, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

За это время, у 327 жителей области был выявлен коронавирус.

В тоже время, не все тюменцы оказались такими сознательными. На 148 путешественников составлены административные протоколы за отсутствие информации о тестировании. Наложены штрафы на общую сумму 1 млн 697 тыс. 800 рублей.

«Россиянам, прибывшим из зарубежных стран на территорию страны любым видом транспорта необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в течение трех дней с момента въезда. Тест не требуется при наличии вакцинации против коронавируса в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании», – отметили в ведомстве.

Тюмень, Александр Непомнящий

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