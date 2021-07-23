В Югре грозы, на Ямале прохладно, а в Тюмени все еще жарко

В Сургуте Ханты-Мансийского АО синоптики предвещают грозу и сильный ветер, скорость которого будет достигать 18 метров в секунду. Об этом рассказали в Гидрометцентре. В других районах региона ветер немного спокойнее, но также будут идти дожди. При этом по данным синоптиков, в некоторых районах Югры будет достаточно жарко. Столбик термометра в дневное время будет показывать от +26 до +31 градуса.

У северного соседа Югры – Ямала, ситуация с погодой более ровная». Сильного ветра в регионе не ожидается. Тем не менее от юга к северу температура значительно различается. В самом южном городе ЯНАО синоптики прогнозируют 30 градусов тепла. В Новом Уренгое, который расположен несколько севернее – уже прохладнее, +17. В Салехарде – столице Арктического региона – сегодня всего +11. На всей территории округа синоптики обещают дожди.

И наконец в Тюменской области, самом южном регионе тюменской «матрешки» сегодня по-летнему жарко. Максимальная температура днем 28 градусов. Но уже к вечеру синоптики предрекают дожди с грозой. Кстати, грядущие выходные принесут жителям области похолодание. И уже завтра на территории Тюмени ожидается температура воздуха до 25 градусов тепла и обильные дожди, опять же с грозами. А с началом следующей недели похолодает еще существеннее. Ожидается дождливая и пасмурная погода.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 23.07.21

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