Вышел на дорогу за помощью и попал под грузовик. Смертельное ДТП на трассе Тюмень – Омск

Сегодня на 11-м километре автодороги Тюмень – Омск под Тюменью грузовиком «Шахман» был насмерть сбит пешеход. Как сообщает региональное ГИБДД, ситуация развивалась следующим образом. В районе проведения строительных работ на 11-м километре, в кювет съехал автомобиль «Хундай». По предварительной информации и водитель и пассажир втомобиля были пьяны. Пассажир вышел на проезжую часть, чтобы попросить дорожных рабочих помочь вытащить машину из кювета и попал под колеса грузовика «Шахман».

Водитель автомобиля «Хундай» находился в состоянии опьянения, показания алкотестера составили 1, 28 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Он доставлен в наркологическое учреждение для проведения медицинской экспертизы.

В месте ДТП движение частично ограничено, автоинспекторы регулируют движением вручную, оно осуществляется в реверсивном режиме. Обстоятельства ДТП выясняются.

Тюмень,, Александр Непомнящий

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