В Тюменской области за сутки COVID-19 выявили у 268 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 23 июля 2021 года увеличилось на 268 человек, 17 из зараженных – дети. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 заболело 44 362 человека. За сутки от коронавируса скончалось 7 человек.

За то же время выздоровели 235 человек, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечилось 41 564 жителей Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 63 602 человека. Из общего количества заболевших, 17 жителям региона необходима поддержка ИВЛ. 249 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

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