Тюменского водителя, по вине которого в «Газели» сгорели два человека, заключили под стражу

На два месяца заключен под стражу водитель «Газели», устроивший в Тюмени смертельное ДТП 19 июля. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

Напомним, на ул. Республики произошло столкновение автомобиля «Газель» и пассажирского автобуса. От удара «Газель» вспыхнула и полностью сгорела. В ней ехали пять человек, двое из них, мужчина и женщина, погибли. Находившуюся в салоне пятилетнюю девочку выбросило из машины. Еще одна пассажирка и водитель «Газели» также получили травмы и были госпитализированы.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель «Газели» был лишен прав на два года за пьяную езду. За год его шесть раз задерживали за грубые нарушения ПДД, привлекали к административной и уголовной ответственности.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения – заключение под стражу сроком на один месяц и 28 суток. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

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