В Тюменской области вводятся новые ковидные ограничения – закрываются фудкорты

Фудкорты и детские площадки в торговых центрах Тюменской области приостанавливают работу с 28 июля. В регионе введен ряд ограничительных мер для предотвращения распространения COVID-19. Решение принято на заседании оперативного штаба, сообщила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

Кроме того, начиная с 28 июля заведения общепита не могут работать с 24 часов до 6 утра. Это не коснется услуг «на вынос». Проживающие в гостиницах могут заказать еду в номер.

Мероприятия, запланированные в Тюмени в рамках празднования Дня города, переводятся в режим онлайн.

Напомним, в регионе продолжает действовать частичное ограничение на оказание плановой медицинской помощи до 14 августа 2021 года.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 23.07.21

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