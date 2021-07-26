В Тюмени выявили новый очаг коронавирусной инфекции

Новый очаг COVID-19 выявлен в Антипинском НПЗ в Тюмени. На предприятии заболело 19 сотрудников, контактных – 26 человек.

По данным на 26 июля на контроле управления Роспотребнадзора Тюменской области находятся пять очагов заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа, сообщили в региональном оперштабе.

Антипинский НПЗ присоединился к ранее действующим очагам в ООО «Леруа Мерлен Восток» (ул. Дмитрия Менделеева, 1), филиале «Газпром недра НТЦ» ООО «Газпром недра», Арбитражном суде Тюменской области и МЧУ ДПО «Нефросовет».

«В настоящее время проводятся санитарно-эпидемиологические расследования. В адрес организаций даны предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий», – отметили в оперштабе.

Тюмень, Александр Непомнящий

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