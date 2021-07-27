По дороге к Тюменскому аэропорту произошло смертельное ДТП

Автомобили «Дэу Нексия» и «Ман»-трубовоз столкнулись сегодня на Ирбитском тракте в районе тюменского аэропорта «Рощино». По предварительным данным, «Дэу» выехал на встречную полосу, избегая столкновения, трубовоз съехал на обочину, но аварии избежать не удалось.

По свидетельству водителя трубовоза перед столкновением «Дэу» вилял на дороге. Сейчас правоохранители выясняют, не уснул ли водитель за рулем. Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, он в аварии погиб. Пассажир легковушки доставлен в больницу с тяжелыми повреждениями.

36-летний водитель автомобиля «Ман» получил травмы. Обстоятельства трагедии выясняются.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 27.07.21

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