На трассе Ишим-Сладково в ДТП пострадали 4 человека

Серьезная авария произошла сегодня в девятом часу утра на 67-м километре автодороги Ишим-Сладково – столкнулись «Шевроле Нива» и «Сузуки Гранд Витара». От удара иномарку отбросило в кювет, который после дождей был наполнен водой.

71-летний водитель отечественного автомобиля скончался на месте ДТП, его жена 1944 года рождения, доставлена в больницу с тяжелыми травмами.

Водитель и пассажирка «Сузуки», брат и сестра, жители деревни Маслянская Сладковского района, госпитализированы в лечебное учреждение с различными травмами.

Правоохранители предполагают, что водитель «Нивы», отправившейся в путь около пяти часов утра, уснул за рулем. Обстоятельства ДТП выясняются.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 27.07.21

По дороге к Тюменскому аэропорту произошло смертельное ДТП. / Новый план властей: нужно вакцинировать 80% населения для остановки эпидемии Covid-19. / В Тюменской области продолжают закрывать группы в детсадах из-за COVID-19. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»