В Тюменскую область привезли «Спутник Лайт»

В Тюменскую область поступило 7 тысяч 628 доз вакцины «Спутник Лайт». Это первая поставка однокомпонентной вакцины в регион, сейчас она распределяется по медучреждениям, сообщает оперштаб.

«Спутник Лайт» – четвёртая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса. От трех предыдущих она отличается тем, что делать нужно только одну инъекцию, а не две. Чаще всего ее используют для ревакцинации.

В зависимости от наличия в поликлинике вакцин, пациенту будет предложен выбор при осмотре перед вакцинацией.

К данному моменту, в Тюменскую область поступило более 503 тысяч доз вакцины четырех типов.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 27.07.21

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