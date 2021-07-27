За сутки число заболевших коронавирусом в Тюмени выросло на 274

В Тюменской области за минувшие сутки 274 человека получили положительные тесты на ковид, в том числе 20 – дети. С начала пандемии общее количество больных COVID-19 достигло показателя 45 448 человек. За сутки от коронавируса скончалось 5 человек.

За то же время выздоровели 223 человека, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечилось 42 404 жителей Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 66 957 человек. Из общего количества заболевших, 21 жителю региона необходима поддержка ИВЛ. 256 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

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