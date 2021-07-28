Мужчина, десантировавшийся на чужой балкон в Тюмени для разгона вечеринки, заинтересовал прокурора

В Тюмени вторые сутки осуждают «балконный скандал». Накануне в соцсетях опубликовали видео, в котором вечеринку подруг, расположившихся на балконе жилого дома, в полночь прервал разъяренный сосед. Все это может показаться банальной бытовой ссорой, но мужчина выбрал нестандартный способ и путь донести свое негодование. Он забрался в квартиру, где девушки шумно отмечали помолвку одной из них, через балкон. Не обошлось без рукоприкладства – мужчина дал волю рукам, обматерил, пнул беременную и ушел тем же путем, как и появился – то есть через балкон, на прощание пригрозив девушкам расправой. Пострадавшие вызвали полицию, но к ним никто не приехал.

Одной из пострадавших оказалась вице-мисс Тюмень-2018 Александра Першина. Девушка пожаловалась, что ее затравили в соцсетях: люди встали на сторону агрессивного мужчины и осудили пострадавших за то, что они мешали соседям спать.

Тем временем, отдел полиции №1 УМВД России по Тюмени начал процессуальную проверку. Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял ее на контроль.

Кроме того, в соцсетях указывается, что полиция проигнорировала вызов и не приехала на место происшествия. Прокурор области поручил прокурору Ленинского округа Тюмени проверить данную информацию и при наличии оснований принять меры реагирования.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 28.07.21

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