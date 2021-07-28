В Тюменской области возбудили 26 дел о невыплате зарплаты

В Тюменской области в первом полугодии 2021 года возбуждено 26 уголовных дел о невыплате заработной платы. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, по итогам расследования прокурорами направлено в суд 9 уголовных дел с обвинительными заключениями. Производство предварительного следствия по 14 уголовным делам прекращено в связи с полным погашением работодателями задолженности по заработной плате.

Всего в ходе расследования уголовных дел работодателями добровольно погашены долги по зарплате в общей сумме более 9 млн рублей.

Тюмень, Елена Васильева

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