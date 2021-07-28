В Тюменской области COVID-19 за сутки выявили у 276 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 28 июля 2021 года увеличилось на 276 человек, 34 из зараженных – дети. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 в области заболело 45 724 человека. За сутки от коронавируса скончалось 5 человек.

За тоже время выздоровели 228 человек, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечились 42 632 жителя Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 67 291 человек. Из общего количества заболевших 21 жителю региона необходима поддержка ИВЛ. 256 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

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