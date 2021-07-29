В Тюмени во дворах развернут мобильные пункты вакцинации

Пункты вакцинации против COVID-19 на придомовых территориях будут действовать в Тюмени в июле и августе, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Пункты будут работать по улицам Амурской, Андрея Кореневского, Кремлевская, Мельникайте, Газопромысловой, Энергостроителей. В указанное время сотрудники медицинской организации приедут на вакциномобиле и поставят прививку всем желающим.

Перед вакцинированием необходимо заполнить несколько документов, в том числе анкету и информированное согласие на вакцинацию. Это можно сделать заранее, получив бланки в местной поликлинике.

Тюмень, Александр Непомнящий

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