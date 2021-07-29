Пенсионер нарвал марихуаны и попался с ней патрулю

В Тюменской области пенсионер попал под уголовную статью за марихуану.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УВД по Тюменской области, в селе Бердюжье полиция проводила рейд в рамках операции «Мак-2021». На одной из улиц патруль обратил внимание на мужчину, который при видя полиции, забеспокойиля и ускорил шаг. Его догнали и осмотрели – при мужчине был найден пакет с веществом растительного происхождения.

Содержимое сотрудники полиции изъяли и направили на экспертизу, которая установила, что это была марихуана весом более 113 граммов. В отделении полиции 61-летний задержанный признался, что наркотическое вещество нарвал для личного потребления.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Группой по расследования преступлений ОП №2 МО МВД России «Голышмановский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

Тюмень, Елена Васильева

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