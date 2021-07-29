В Тюменской области COVID-19 за сутки выявили у 277 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 29 июля 2021 года увеличилось на 277 человек, 38 из зараженных – дети. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 заболело 46 тысяч и 1 человек. За сутки от коронавируса скончалось 8 человек.

За тоже время выздоровели 209 человек, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечился 42 841 житель Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 68 784 человека. Из общего количества заболевших, 27 жителям региона необходима поддержка ИВЛ. 256 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

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