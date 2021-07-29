В Тюменской области ФСБ обезвредила террористов

В Тюмени выявили ячейку запрещенной в Российской Федерации террористической организации «Исламское Государство». Спецоперацию провела Федеральная служба безопасности. По данным ведомства, граждане одной из республик центрально-азиатского региона планировали совершить ряд диверсионно-террористических актов на объектах массового пребывания людей.

Накануне, в ночь с 28 на 29 июля при задержании главаря и его сообщника, пытавшихся извлечь средства террора из заранее оборудованного на окраине Тюмени тайника, последние оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и были нейтрализованы. Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет.

В результате осмотра места происшествия и обысков по адресам проживания бандитов обнаружено и изъято: готовое к применению самодельное взрывное устройство, огнестрельное оружие и боеприпасы, а также средства связи и религиозная литература.

Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 29.07.21

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