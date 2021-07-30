Массовая авария с пострадавшими произошла сегодня в Тюмени

«Фольксваген», «Мицубиси» и «Рено» столкнулись утром на ул.50 лет ВЛКСМ, 86 в Тюмени. По данным Госавтоинспекции Тюменской области, водитель «Фольксвагена» при обгоне выехал на встречную полосу, в лоб автомобилю «Мицубиси». После этого обе машины отбросило на «Рено».

Удар был такой силы, что в «Мицубиси» сломалось основание детского автокресла. Но свою миссию оно выполнило, предварительно, ребенок, ехавший в удерживающем устройстве не получил тяжелых травм.

В ДТП ранены 4 человека. 40-летний водитель «Фольксвагена» получил тяжелые травмы, 39-летняя водитель «Мицубиси» госпитализирована с ранениями, 4-летнему пассажиру «Мицубиси» и 48-летней водителю «Рено» оказана медицинская помощь.

Обстоятельства аварии выясняются.

Тюмень, Александр Непомнящий

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