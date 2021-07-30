В Тюмени начинает слушаться дело хозяйки дома престарелых, в котором на пожаре погибли семеро постояльцев

На 4 августа в Тюменском районном суде назначено первое слушание по уголовному делу 53-летней хозяйки дома престарелых, где в январе 2021 года в пожаре погибли семеро пожилых постояльцев, сообщает Тюменский областной суд.

Женщине предъявлено обвинение по четырем статьям УК России: о причинении смерти по неосторожности, незаконном предпринимательстве, оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, уничтожении имущества по неосторожности.

Как следует из материалов дела, трагедия в поселке Боровский случилась 9 января 2021 года. Тогда в нелегальном частном доме престарелых случился пожар. От угарного газа задохнулись четверо мужчин и три женщины преклонного возраста. Хозяйку арестовали и отправили в СИЗО.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 30.07.21

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