В Тюменской области COVID-19 за сутки выявили у 279 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 30 июля 2021 года увеличилось на 279 человек, 30 из зараженных – дети, сообщает региональный оперштаб. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 заболел 46 280 человек. За сутки от коронавируса скончалось 5 человек.

За тоже время выздоровели 210 человек, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечился 43 051 житель Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 69 182 человека. Из общего количества заболевших, 29 жителям региона необходима поддержка ИВЛ. 256 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 30.07.21

В Тюмени начинает слушаться дело хозяйки дома престарелых, в котором на пожаре погибли семеро постояльцев. / Массовая авария с пострадавшими произошла сегодня в Тюмени. / В Тюменской области ФСБ обезвредила террористов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»