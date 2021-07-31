В Тюменской области сегодня отменен запрет на посещение лесов

Об отмене запрета на посещение лесов сегодня в соцсетях сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Начиная с 31 июля, запрета на посещение лесов нет. Вместе с тем, в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, поэтому в случае нахождения в лесу категорически запрещается разводить костры, сжигать сухую траву и мусор», – говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что таких масштабных лесных пожаров, как в этом году, давно не случалось и поблагодарил всех, кто участвовал в их тушении и предотвращении чрезвычайных ситуаций.

Тюмень, Александр Непомнящий

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