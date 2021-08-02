Смертельный вираж: два человека в Тюмени погибли в ДТП

В Тюмени два человека погибли в ДТП. Водитель Toyota Mark II накануне вечером врезался в опору уличного освещения на улице Республики, 254, сообщает региональная ГИБДД. Мужчина и его пассажир погибли. Предварительно, водитель иномарки на большой скорости не справился с управлением автомобиля.

«В ДТП погибли двое молодых людей. Водитель 24-х лет – житель Тюмени, 25-летний пассажир зарегистрирован в Нижневартовске. У водителя за последний год не было грубых нарушений ПДД, он один раз привлекался к ответственности за отсутствие полиса ОСАГО. Асфальт был сухим. Обстоятельства ДТП выясняются», – рассказали автоинспекторы.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 31.07.21

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