В Тюменской области COVID-19 за сутки выявили у 285 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 2 августа 2021 года увеличилось на 285 человек, 32 из зараженных – дети, сообщает региональный оперштаб. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 заболел 47 127 человек. За сутки от коронавируса скончалось 12 человек.

За тоже время выздоровело 204 человека, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечились 43 648 жителей Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 71 021 человек. Из общего количества заболевших, 21 жителям региона необходима поддержка ИВЛ. 256 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 02.08.21

Смертельный вираж: два человека в Тюмени погибли в ДТП. / В Тюменской области сегодня отменен запрет на посещение лесов. / В Тюменской области COVID-19 за сутки выявили у 279 человек. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»