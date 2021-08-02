В Тюмени специалисты выявили новый очаг коронавируса

Новый очаг COVID-19 зарегистрирован в Тюмени – он находится в пансионате «Дача» на Березняковской улице. Там заболели шесть человек, контактных – 48. Об этом сообщает региональный оперштаб.

На контроле управления Роспотребнадзора продолжают оставаться очаги заболеваемости коронавирусной инфекцией в ООО «Леруа Мерлен Восток» (ул. Дмитрия Менделеева, 1), филиале «Газпром недра НТЦ» ООО «Газпром недра», Арбитражном суде Тюменской области, МЧУ ДПО «Нефросовет» и АО «Антипинский НПЗ».

«В адрес организаций даны предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий, проводятся санитарно-эпидемиологические расследования», – отметили в оперштабе.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 02.08.21

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