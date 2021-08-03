Женщина-опекун похитила у подопечных более 5 млн рублей

Уголовное дело о хищении опекуном у подопечных более 5 млн рублей направлено в суд в Тюменском районе, сообщает региональная прокуратура.

40-летняя жительница деревни Ушаковка являлась опекуном четырех недееспособных человек 27, 24, 23 и 22 лет. За три года она похитила со счетов опекаемых более 5,2 млн рублей. Кроме того, она систематически избивала 24-летнюю подопечную.

Женщина освобождена от исполнения обязанностей опекуна. Начальнику управления социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района внесено представление.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 02.08.21

В Тюмени специалисты выявили новый очаг коронавируса. / В Тюменской области COVID-19 за сутки выявили у 285 человек. / Смертельный вираж: два человека в Тюмени погибли в ДТП. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»