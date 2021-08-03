В Тюменской области COVID-19 за сутки выявили у 285 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 3 августа 2021 года увеличилось на 285 человек, 15 из зараженных – дети, сообщает региональный оперштаб. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 заболел 47 412 человек. За сутки от коронавируса скончалось 7 человек.

За тоже время выздоровело 211 человек, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечились 43 856 жителей Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 71 330 человек. Из общего количества заболевших, 22 жителям региона необходима поддержка ИВЛ. 256 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 03.08.21

Женщина-опекун похитила у подопечных более 5 млн рублей. / В Тюмени специалисты выявили новый очаг коронавируса. / В Тюменской области COVID-19 за сутки выявили у 285 человек. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»