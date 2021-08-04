Под Уватом после лобового столкновения погибли два водителя

2 человека погибли сегодня ночью в ДТП на 485-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области.

По данным Госавтоинспекции, автомобиль «Тойота Авенсис» выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с «Тойотой Королла». В результате сильного лобового удар погибли оба водителя, 51-летний водитель «Тойоты Авенсис», житель Нижневартовска, и 32-летний водитель второй иномарки, житель Башкортостана.

Двое пассажиров «Тойоты Королла», мужчины 36-ти и 51-го года, жители Башкортостана, получили различные травмы.

Известно, что водитель «Тойоты Авенсис» в этом году 5 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

В настоящее время проезд по федеральной трассе свободен. Ночью инспекторы ДПС регулировали движением вручную, обеспечивая беспрепятственный проезд для транспорта.Обстоятельства ДТП выясняются.

Уват, Александр Непомнящий

Уват. Другие новости 03.08.21

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