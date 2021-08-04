Житель Ишима из интереса наелся мухоморов

18-летний житель Ишимского района отравился мухоморами. Как сообщает пресс-служба областной больницы № 4, молодой человек пояснил, что попробовал грибы из интереса. Скорую помощь ему вызвали соседи, увидев, что парень бьется в судорогах. Пациента доставили в приемное отделение областной больницы № 4 Ишима. После медицинской помощи и промывания желудка молодой человек почувствовав себя лучше, написал отказ от госпитализации.

Врачи советуют жителям не экспериментировать с ядовитыми грибами. При сильной интоксикации есть риск летального исхода из-за развития дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Мухомор содержит в себе несколько токсичных для организма человека соединений. Эти вещества способны свободно проникать через гематоэнцефалический барьер к тканям головного мозга и вызвать гибель нейронов.

Ишим, Александр Непомнящий

Ишим. Другие новости 04.08.21

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