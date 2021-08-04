17 августа проезд по трассе Тюмень-Тобольск ограничат из-за учений

Масштабные учения пройдут на 18 км автомобильной дороги федерального значения Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск 17 августа. Их проведет Уралуправтодор совместно с представителями администрации Тюменской области, главных управлений МЧС России, управление ГИБДД МВД России по Тюменской области.

По легенде на трассе Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск произойдет ДТП с участием грузовика ТАТА, бензовоза и фуры MAN. Бензовоз и фура загорятся, произойдет разлив топлива, это создаст угрозу взрыва. Движение будет перекрыто. Двум пострадавшим водителям потребуется срочная медицинская помощь. Для ее оказания будут привлечены экипажи пожарно-спасательных подразделений и вертолета, экипажи дорожно-патрульной службы, бригада скорой медицинской помощи.

Во время учений будет на практике отработано обеспечение безопасного и беспрепятственного движения транспорта по автомобильным дорогам в условиях чрезвычайной ситуации. Также будет проверена организация взаимодействия дорожных и оперативных служб.

Движение транспорта будет организовано по встречной полосе. Придется разбирать осевое барьерное ограждение. Устанавливать временные дорожные знаки, информировать пользователей автомобильных дорог и автотранспортных предприятий через СМИ. Для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим на место ЧС направят вертолет МИ-8.

Во время учений пройдет демонстрация аварийно-спасательной и дорожной техники. Зрелищная экспозиция разместится на разворотной петле.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 04.08.21

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