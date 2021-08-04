В Тюмени за сутки COVID-19 заболели еще 286 человек

По информации Тюменского оперштаба, за сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 286, 19 из зараженных – дети. С начала пандемии общее количество больных COVID-19 достигло показателя 47 698 заболевших. За сутки от коронавируса скончалось 5 человек.

За то же время выздоровели 219 человек, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечилось 44 078 жителей Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 70 884 человека. Из общего количества заболевших, 27 жителю региона необходима поддержка ИВЛ. 256 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

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