Птицефабрику «Боровская» снова ждёт штраф за незаконное складирование и хранение птичьего помета

Загрязнение земель птицефабрикой «Боровская» выявила внеплановая проверка. Складирование куриного помёта осуществлялось с нарушениями. Об этом корреспонденту информагентства «Тюменская линия» сообщили в управлении Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

В июле ведомство проверило обращение жителей Боровского, которые в очередной раз жаловались на неприятный запах. Инспекторы отобрали пробы и направили их на лабораторное исследование. По его результатам установлен факт бактериологического и химического загрязнения почвы.

Последующая проверка выявила загрязнение земель на площади 15 тыс. кв. м в результате складирования куриного помета с нарушением правил обращения с отходами производства. Также обнаружено отсутствие гидроизоляции, мероприятия по защите земель от загрязнения не проводились.

По факту порчи земель и негативного воздействия на окружающую среду составлены четыре протокола на должностное и юридическое лица. За нарушения предусмотрены штрафы до 100 тыс. рублей на должностных лиц и до 700 тыс. рублей на юрлиц.

За последние три года предприятие уже не раз привлекалось к административной ответственности за аналогичные нарушения, напомнили в ведомстве. Общая сумма штрафов составила более 1,5 млн рублей.

Тюмень, Александр Непомнящий

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