На трассе Тюмень – Боровский рано утром произошло смертельное ДТП

Трагедия случилась сегодня рано утром на 31-м километре региональной автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский в Тюменском районе. Здесь столкнулись «Жигули» седьмой модели и «Тойота».

Предварительно, «Жигули» под управлением 59-летнего жителя г.Тюмени выехала на встречную полосу на мокрой дороге. На передних колесах машины была летняя резина, на задних – зимняя «липучка», сообщает Госавтоинспекция Тюменской области

В ДТП погибла 88-летняя пассажирка ВАЗ2106, мать водителя отечественного авто. Водители «Жигулей» и 59-летний водитель «Тойоты» доставлены в больницу с различными повреждениями.

На региональной автодороге организовано реверсивное движение для беспрепятственного проезда транспорта, инспекторы регулируют движением вручную. Обстоятельства ДТП выясняются.

Тюмень, Александр Непомнящий

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