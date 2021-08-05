В Тюмени продлили ограничения по оказанию плановой и профилактической медпомощи. «С учетом эпидемиологической ситуации в регионе, а также для обеспечения доступности медицинской помощи и перераспределения медицинского персонала введены ограничения по оказанию профилактической и плановой медицинской помощи», – сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Срок ограничений продлен до 14 августа. Временно приостанавливается оказание профилактической помощи в условиях поликлиник: профилактические медицинские осмотры и диспансеризация. Также приостанавливаются плановые приемы узких специалистов в амбулаторном звене.

Ограничения вводятся и в стационарах: переносятся на более поздний срок плановые госпитализации и проведение операций. Исключение составляют состояния, которые не могут быть отсрочены на неопределенное время: «кардиология», «онкология», «травматология», «гематология» и др. По данным профилям помощь оказывается в прежнем режиме – как экстренном, так и плановом.

Тюмень, Александр Непомнящий

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