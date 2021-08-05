В Тюменской области COVID-19 за сутки выявили у 285 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 5 августа 2021 года увеличилось на 285 человек, 34 из зараженных – дети, сообщает региональный оперштаб. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 заболели 47 983 человека. За сутки от коронавируса скончалось 7 человек.

За тоже время выздоровело 194 человека, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечилось 44 272 жителя Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 70 829 человек. Из общего количества заболевших, 33 жителям региона необходима поддержка ИВЛ. 256 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

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