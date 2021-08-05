В Тюменской области зафиксировали снижение темпов заболеваемости COVID-19

В Тюменской области эпидситуация с коронавирусом напряженная, но есть тенденция к снижению темпов прироста заболеваемости коронавирусом, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.
На 30 неделе (с 26 июля по 1 августа) темп прироста к предыдущей неделе составил 5%. Тенденция к стабилизации эпидпроцесса сохраняется. Коэффициент распространения инфекции – 1,02.
При этом специалисты отмечают, что 74% заболевших – лица трудоспособного возраста, заметный рост заболеваемости отмечен в возрастных группах 18-29 и 7-14 лет. За неделю выявили 413 семейных очагов, на контроле более 35 тысяч контактных.
Согласно статистике, большинство, а именно 80 процентов зарегистрированных случаев коронавируса приходится на Тюмень. На втором месте по заболеваемости Тюменский район, на третьем – Заводоуковск и Тобольск.
На контроле Роспотребнадзора находятся 6 очагов коронавируса на различных обьектах. В детских образовательных и оздоровительных учреждениях очагов нет.
Тюмень, Александр Непомнящий
Тюмень. Другие новости 05.08.21
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