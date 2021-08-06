На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск снова смертельное ДТП

Трагедией закончилось столкновение легкового автомобиля «Мерседес» и грузовика «Скания» на 495-м километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск. Предварительно, «Мерседес» выехал на встречную полосу, где двигалась фура. От удара «Мерседес» отбросило в кювет.

В ДТП погиб 28-летний пассажир «Мерседеса», житель Сургута, 22-летний водитель этого автомобиля, также сургутянин, доставлен в больницу с тяжелыми повреждениями. 54-летний водитель «Скании» не пострадал.

По данным Госавтоинспекции Тюменской области, в этом году водитель «Мерседеса» 9 раз привлекался к административной ответственности за незаконную тонировку, превышение скорости, неиспользование ремней безопасности и неуплату штрафа за нарушение ПДД.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Тюмень, Александр Непомнящий

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