58 групп в детских садах Тюменской области закрыто на карантин по COVID-19

В Тюменской области на карантин из-за COVID-19 закрыто 58 групп в 38 детских садах. В этих учреждениях зарегистрированы единичные случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

«По данным на 5 августа зарегистрировано 44 случая заболевания среди детей и 14 случаев среди сотрудников дошкольных учреждений», – рассказали в оперштабе.

Напомним, ранее, по данным на 29 июля, в регионе были закрыты 52 группы в 33 детских садах. Из них 28 групп в 20 учреждениях дошкольного образования Тюмени.

Обычно максимальный срок закрытия группы не превышает двух недель. Подобные меры принимаются для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции и сохранения здоровья детей, сотрудников и родителей.

Тюмень, Александр Непомнящий

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